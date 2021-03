Corinna Franz näht Kinderkleidung aus Leidenschaft. Die junge Mutter zweier Kinder aus Laubach hat das Nähen entdeckt. Aus dem anfänglichen Hobby hat sich in den vergangenen zwei Jahren dann sogar ein Geschäft entwickelt. In ihrem Online-Shop kann man Baby- und Kinderkleidung kaufen. Dabei hat sie sich am Anfang richtig schwergetan, denn früher war das Nähen nicht so ihr Ding.