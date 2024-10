Plus Erbach Lars Goll bleibt Vorsitzender der CDU Rheinböllen-Erbach-Dichtelbach: Entwicklung des Dorfs diskutiert i Der CDU-Ortsverband Rheinböllen-Dichtelbach-Erbach hat einen neuen Vorstand gewählt. Foto: Christian Klein Keine reine Routine war die Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Rheinböllen-Dichtelbach-Erbach. Vor den Vorstandswahlen stiegen die Christdemokraten mit dem Erbacher Ortsbürgermeister Paul Schirra (CDU) tief ein in eine Diskussion zu den Entwicklungen des Dorfes. Lesezeit: 2 Minuten

Besonders deutlich wurde den Teilnehmern erneut der begrenzte finanzielle Spielraum von Kommunen, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Dabei gehe es Erbach noch vergleichsweise gut. Dennoch seien Investitionen etwa in die Renovierung eines Spielplatzes Kraftakte. Ein Großteil der Einnahmen der Gemeinde müsse direkt wieder in Form der Umlage an Verbandsgemeinde ...