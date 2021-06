Das Kastellauner Land trauert um seinen langjährigen Bürgermeister Karl Löw, der am 6. Juni 2021 im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Löw war vom 1. Januar 1969 bis zu seiner Pensionierung am 31. Dezember 1988 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun. In Personalunion leitete er auch von 1969 bis 1989 als ehrenamtlicher Stadtbürgermeister die Geschicke der Stadt Kastellaun.