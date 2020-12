Rhein-Hunsrück

Nach 21 Jahren an der Spitze des Landesbetriebs (LBM) Mobilität Bad Kreuznach ist Norbert Olk am vergangenen Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 63-jährige LBM-Chef galt als gradliniger, politisch neutraler und bodenständiger Leiter des Betriebs mit rund 330 Mitarbeitern. Nach 34 Jahren im Straßenbau bleibt der gebürtige Welschbilliger, der seit vielen Jahren in Bad Kreuznach lebt, dem LBM aber weiterhin treu, wie er im Interview erzählt.