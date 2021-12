Auch wenn innerhalb unserer säkularen Gesellschaft immer weniger Besucher zu den Gottesdiensten kommen und die großen Kirchen an Mitgliederschwund leiden – der Freude am Nikolaus tut dies keinen Abbruch. Schon Wochen vor dem Nikolaustag quellen die Regale in den Supermärkten über vor Nikolausfiguren in allen Ausführungen, Größen und Preisklassen.