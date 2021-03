Die Signale in Mainz sind auf Ampel gestellt, die ersten Gespräche für die neuen Landtagsfraktionen laufen an. Auch wenn es am Wahlsonntag nicht nur strahlende Gewinner gab, herrschte im politischen Rhein-Hunsrück-Kreis am Tag nach der Wahl überwiegend Zufriedenheit. Pech hatte unterdessen Ruth Greb, der zum Einzug in den Landtag über die Landesliste der SPD am Ende wenige Stimmen fehlten.