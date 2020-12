Morscheid

Hugo Bader geht für die Freien Wähler ins Rennen bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Die Mitglieder der Freien Wähler des Wahlkreises 23 (Bernkastel-Kues, Kirchberg, Morbach und Thalfang) trafen sich in der Turnhalle der Grundschule Blandine Merten in Morscheid zur Wahl des Direktkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.