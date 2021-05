Am heutigen Dienstag konstituiert sich der neue Landtag in Mainz. Um 11 Uhr beginnt die Sitzung in der Rheingoldhalle, bei der es im Rahmen einer 14 Punkte umfassenden Tagesordnung um den Start des höchsten Parlaments in Rheinland-Pfalz nach der Landtagswahl am 14. März geht. Dabei kommt es zu einer Wachablösung aus Sicht des Rhein-Hunsrück-Kreises: Tobias Vogt folgt auf Hans-Josef Bracht als Vertreter des Wahlkreises 16, der den größten Teil des Rhein-Hunsrück-Kreises „abdeckt“.