Der Wahlausschuss für die Direktwahl der Landrätin/des Landrats des Rhein-Hunsrück-Kreises hat am Donnerstag, 2. Dezember, vier Wahlvorschläge für die Wahl der Landrätin/des Landrats des Rhein-Hunsrück-Kreises am Sonntag, 16. Januar, zugelassen. Die bereits bekannt gegebenen Bewerber, die sich ausnahmslos seit Wochen im Wahlkampf befinden, treten damit nun auch offiziell zur Wahl an.