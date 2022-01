Mobilität, Klimaschutz, Digitalisierung, Kinder- und Jugendarbeit: Wie ist die Haltung der Landratskandidaten zu diesen Themen? Für was stehen sie eigentlich überhaupt? Und was genau wollen sie für die Jugend tun? Diesen Fragen – und noch vielen mehr – sind die Jungendbegegnungsstätte (JBS) St. Michael und der Jugendrat der Stadt Boppard am Dienstagabend in der Bopparder Stadthalle auf den Grund gegangen.