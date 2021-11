Mit Spannung wurde erwartet, wie sich die SPD im Kreis zur Landratswahl am 16. Januar 2022 verhalten würde, nun ist es raus: Auf einer Konferenz am Freitagabend, 12. November, haben sich die Delegierten einstimmig dafür ausgesprochen, Volker Boch in seiner Kandidatur zu unterstützen und keinen eigenen Kandidaten aufzustellen.