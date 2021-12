Rheinböllen

Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis: Christian Klein will zukunftssichere Heimat

Christian Klein arbeitet seit 2017 als Richter beim Verwaltungsgericht in Koblenz. Dort beschäftigt er sich nach eigenen Angaben aktuell bereits mit den Themen, die auch bei der Kreisverwaltung aufschlagen. Seit vielen Jahren bringe er sich bereits ehrenamtlich im Stadt- und Verbandsgemeinderat ein, führt er in einer Pressemitteilung an.