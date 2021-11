Mehr als 4000 Autos rollten an jedem Werktag durch die engen und kurvenreichen Ortsdurchfahrten von Kümbdchen und Keidelheim. Seit Dienstag, 2. November, ist dies Vergangenheit, zumindest befristet. An diesem Tag rollten die ersten Bagger an, es begann der lange geplante Ausbau der mitten durch Kümbdchen führenden Landstraße 108.