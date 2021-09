Schon fast paradiesische Zustände herrschten am vergangenen Sonntag in Schlierschied. Nicht nur, weil die Menschen spürbar froh waren, wieder einmal ein wenig Kunst und Kultur genießen und zusammensitzen zu können, sondern auch, weil die Gärten von Hilde Schaal und Familie Müller mit ihren Obstbäumen geradezu an einen Garten Eden erinnern.