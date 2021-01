Rhein-Hunsrück

Die Liefersituation bei den Impfstoffen für Corona-Impfungen an das Impfzentrum in Simmern bleibt weiter unklar. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montagnachmittag mitteilte, ist der „limitierende Faktor für die Anzahl und damit das Tempo der Impfungen“ derzeit „die Verfügbarkeit des Impfstoffs“. Wartezeiten wird es damit voraussichtlich vor allem ab Mitte Februar geben. Denn dann sind diejenigen geimpft, die bis jetzt Termine erhalten haben.