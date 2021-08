Schwarzer Tag für die Sportstättensituation in Boppard: Die Großsporthalle oberhalb des Schulzentrums „Auf der Zeil“, die von der Realschule Plus und der Berufsbildenden Schule genutzt wird, muss vor Ende der Sommerferien kurzfristig geschlossen werden. Grund dafür ist ein sicherheitstechnisches Problem an der Deckenbeleuchtung, die mehr als 30 Jahre alt ist.