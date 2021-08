Wenn Falko Hönisch nicht gerade singt oder sich um die Geschäfte der Stadt St. Goar kümmert, hantiert der 43-Jährige in seiner Freizeit gern mit dem Hochdruckreiniger. Und weil ihm das so viel Spaß bereitet – „Rasenmähen mag ich gar nicht“ –, hat er vor Kurzem am Zehnthofplatz sein Lieblingsgerät ausgepackt. Dabei wollte er eigentlich, wie in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt, das Bushäuschen dort streichen.