Am Wochenende wird im Freilichtmuseum in Bad Sobernheim der erste Fachmarkt in diesem Jahr stattfinden. Das Museum lädt für Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juli, ein, sich bei den Marktständen Waren aus Weide, Ton, Holz, Tuch, Keramik und anderem anzuschauen und Unikate aus ihren Manufakturen und Ateliers zu kaufen.