Plus Emmelshausen

Kulturkreis Region Emmelshausen setzt auf Kontinuität: Vorstand erhält erneut das Vertrauen

i Mit einem Blumengruß verabschiedete Peter Unkel Alwine Müller, die den Vorstand seit der Vereinsgründung 1993 unterstützte. Foto: Biersch

Zu seiner Mitgliederversammlung traf sich der Kulturkreis Region Emmelshausen im Co-Working-Space „dasCO“ in der Simmerner Straße, in den Vorstandsvorsitzender Peter Unkel wegen der Sanierungsarbeiten im Zentrum am Park (ZaP) eingeladen hatte. Von einem guten Start in die Saison 2024/25, die aus eben diesem Grund durchgängig an Ausweichspielorten stattfinden wird, berichtete Geschäftsführer Thomas Biersch.