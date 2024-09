Plus Oberwesel Kulturhaus stellt neues Programm vor: Saison 2025/25 startet mit einem echten Höhepunkt i Das Kulturhaus Oberwesel hat mit dem Ticketvorverkauf für die neue Veranstaltungssaison 2024/2025 begonnen. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der bekannte Kabarettist Tobias Mann am 12. Oktober. Foto: Thomas Klose Das neue Programm ist da! Am Mittwoch, 21. August, hat das Kulturhaus Oberwesel den öffentlichen Vorverkauf für die Veranstaltungssaison 2024/2025 gestartet, die im Oktober beginnt. Lesezeit: 2 Minuten

Zum Auftakt gibt es direkt ein Glanzlicht, denn der bekannte Kabarettist Tobias Mann zeigt am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, in einer Vorpremiere sein neues Programm „Real/Fake“. Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist stellt sich hier der wichtigsten Frage der Zeit: Was ist noch echt und was ist falsch? Aber nicht nur Fernsehgrößen ...