Kulturhaus Oberwesel stellt neues Programm vor: Saison 2025/25 startet mit einem echten Höhepunkt

Das neue Programm ist da! Am Mittwoch, 21. August, hat das Kulturhaus Oberwesel den öffentlichen Vorverkauf für die Veranstaltungssaison 2024/2025 gestartet, die im Oktober beginnt.

Das Kulturhaus Oberwesel hat mit dem Ticketvorverkauf für die neue Veranstaltungssaison 2024/2025 begonnen. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der bekannte Kabarettist Tobias Mann am 12. Oktober.

Das Kulturhaus Oberwesel hat mit dem Ticketvorverkauf für die neue Veranstaltungssaison 2024/2025 begonnen. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der bekannte Kabarettist Tobias Mann am 12. Oktober.

Zum Auftakt gibt es direkt ein Glanzlicht, denn der bekannte Kabarettist Tobias Mann zeigt am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, in einer Vorpremiere sein neues Programm „Real/Fake“.

Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist stellt sich hier der wichtigsten Frage der Zeit: Was ist noch echt und was ist falsch? Aber nicht nur Fernsehgrößen wie Tobias Mann oder Matthias Brodowy hat das Kulturhaus zu bieten. Auch lokale Schätze wie die „Ohmschele“ mit ihren Geschichten aus vier Jahrzehnten oder Klaus Fröhlich, der „Kuriositäten aus der Geschichte des Alkohols“ beleuchtet, eingebettet in eine Weinprobe mit den Jungwinzern Oberwesel, stehen auf dem Programm. Außerdem werden Michael Jäckel und René Petry das Thema künstliche Intelligenz (KI) beleuchten.

Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Tobias Mann stellt in seinem Programm eine der wichtigsten Frage der Zeit: Was ist noch echt und was ist falsch? Foto: Thomas Klose

Beim Weihnachtskonzert „Lights of Christmas“ verzaubern Harfenklänge und die Stimme von Menna Mulugeta, die als „Voice ofGermany“-Teilnehmerin bekannt wurde. Zu weiteren Höhepunkten gehören auch die beiden Neujahrskonzerte mit den Rheinsirenen, die musikalisches Entertainment auf höchstem Niveau mit Stil, Charme und Temperament bieten.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr: Villa-Musica-Konzert mit Violinistin Areta Zhullla und jungen Streichern der Villa Musica

Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr: Tobias Mann mit seinem neuen Programm „Real/Fake“ – Vorpremiere

Freitag, 25. Oktober, 19:30 Uhr: Ferienkino im Kulturhaus (Filmtitel wird noch bekannt gegeben)

Dienstag, 29. Oktober, 15 Uhr: Sammeltassen-Erzählcafé: „100 Jahre DJK Rheinwacht Oberwesel“

Samstag, 9. November, 19 Uhr: Die „Ohmschele“ – was für Geschichten

Samstag, 16. November, 19 Uhr: Weinevent „Kuriositäten aus der Geschichte des Alkoholtrinkens“ mit Klaus Fröhlich und Weinprobe der Jungwinzer Oberwesel

Samstag/Sonntag, 30. November/1. Dezember, jeweils 13 bis 18 Uhr: Weihnachtsmarkt im Kulturhaus beziehungsweise in der Stadt Oberwesel

Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr: Kindertheater „Das Elfenwunder“ mit dem L’Una Theater

Dienstag, 10. Dezember, 15 Uhr: Sammeltassen-Erzählcafé „Es weihnachtet sehr “ unter anderem mit dem Schulorchester der Heuss-Adenauer-Realschule plus Oberwesel

Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr: Weihnachtlichskonzert „Lights of Christmas“, Menna Mulugeta im Trio

Samstag, 11. Dezember, 20 Uhrm Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr: Neujahrskonzert mit den Rheinsirenen – musikalisches Entertainment auf höchsten Niveau

Dienstag, 21. Januar, 15 Uhr: Sammeltassen-Erzählcafé – Filmnachmittag „Rheinpartie“ mit den „Ohmschele“ an Bord

Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr: Kulturhaus im Gespräch: „Wie künstliche Intelligenz (KI) unser Leben verändert“ mit Michael Jäckel und René Petry

Freitag, 14. Februar, 19 Uhr: Villa Musica-Konzert mit Adrien La Marca und Stipendiaten – Verführerische Klassik am Valentinstag bei Candle Light

Donnerstag, 27. Februar, 14.11 Uhr: Das Kulturhaus feiert Weiberfassenacht

Samstag, 15. März, 20 Uhr: Ladies Night mit Vocal Recall – der Girlgroup mit 3 Boys

Dienstag, 25. März, 15 Uhr: Sammeltassen-Erzählcafé – „Musikalischer Frühlingsstrauß“ mit dem Kinder- und Jugendchor Oberwesel

Freitag, 11. April, 19 Uhr: „Kino Vino“ mit Film, Imbiss, Wein und dem Duo Nightlife

Freitag, 4. Juli, 20 Uhr: Ahrtal-Benefiz-Konzert mit der „Combo“ des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz im Klostergarten

Samstag, 26. Juli, 19 Uhr: Open-Air-Kino – Preview zu den „Heimat Europa Filmfestspielen im Klostergarten (voraussichtlicher Termin)

Freitag, 15. August, 19 Uhr: Spanischer Abend mit dem Ensemble Sombra y Luz im Klostergarten red

Karten für alle Veranstaltungen gibt es direkt im Kulturhaus (Rathausstr. 23) oder im Internet unter www.kulturhaus-oberwesel.de/programm-tickets beziehungsweise bei Ticket Regional und deren Vorverkaufsstellen