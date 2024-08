Plus Bacharach

Kulinarische Sommernacht lockt ans Rheinufer: In Bacharach kann man beschwingt genießen

i Bei der Kulinarischen Sommernacht verwandeln sich die Rheinanlagen in Bacharach schon traditionell in eine Schlemmermeile. Foto: Thomas Torkler (Archiv)

„Beschwingt genießen in den Rheinanlagen“ heißt es am vierten Wochenende im August, vom 23. bis zum 25. August, wieder in Bacharach. Mit der mittelalterlichen Stadt und der Burg Stahleck als Kulisse im Hintergrund laden Winzer und Gastronomen zu manchem Gaumenschmaus in den schönen Park direkt am Rheinufer ein.