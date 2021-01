Külz

Seit Donnerstag vergangener Woche sind nicht nur die 31 regionalen Impfzentren in Rheinland-Pfalz in Betrieb, sondern auch mobile Impfteams sind unterwegs. Während die Arbeit im Simmerner Impfzentrum positiv anlief, wurden auch in verschiedenen Senioren- und Pflegeeinrichtungen alte Menschen geimpft. Zu den ersten Stationen des Teams gehörten dabei die Senioren-Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Külz, in der das Team sehr gut aufgenommen wurde – und die Abläufe von der Terminvereinbarung über die Aufklärungs- und Vorgespräche bis hin zum Ablauf am Impftag gut funktionierten.