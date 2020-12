Rhein-Hunsrück

Mit einer einzigartigen Aktion sagt die Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück den Pflegekräften in der Region „Danke“, die sich in vorderster Linie um zu pflegende Menschen kümmern und in der Zeit der Corona-Krise eine besondere und wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. Rund 60.000 Euro schüttet die Stiftung für diese Aktion aus. Sie soll denjenigen Menschen eine Freude machen, die sich tagtäglich engagiert um pflegebedürftige Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis kümmern. 1200 Pflegekräfte und Hauswirtschafterinnen dürfen sich nun auf einen Restaurantbesuch der besonderen Art freuen.