Die Stiftung der Kreissparkasse (KSK) unterstützt auch im Jahr 2021 die Bildungsarbeit an den Schulen. In dritten Jahr der Bildungsoffensive der Stiftung sollen in den kommenden Monaten wieder insgesamt 180.000 Euro in Projekte investiert werden, die sowohl der Bildungsinfrastruktur im Kreis als auch den Schülern unmittelbar zugutekommen.