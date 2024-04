Plus Boppard Kritik an GKM-Führung: Gemeinsamer Appell zum Erhalt der Klinik in Boppard i GKM in Schieflage: Landrat Volker Boch und Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier kämpfen für den Krankenhausstandort Boppard. Foto: Philipp Lauer Überrascht und bestürzt haben Landrat Volker Boch und Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier auf den Bericht unserer Zeitung reagiert, dass für die Sanierung des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) auch die Schließung des Bopparder Krankenhauses erwogen wird. Sie nehmen dazu in einer gemeinsamen Pressemitteilung Stellung. Lesezeit: 4 Minuten

„Das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard, Teil des GKM-Verbunds, wurde erst vor wenigen Jahren modernisiert und genießt einen ausgezeichneten Ruf. Es spielt eine bedeutende Rolle in der medizinischen Versorgung des Mittelrheintals und ist das einzige verbleibende Krankenhaus am Mittelrhein zwischen Koblenz und dem derzeit in Insolvenz befindlichen Krankenhaus in Bingen“, sagt Haseneier. ...