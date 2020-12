Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 17:53 Uhr

Tiefenbach/Rhein-Hunsrück

Kreisverwaltung schließt Kita in Tiefenbach vorsorglich – Testergebnis liegt am Donnerstag vor

Die Kreisverwaltung hat die Kindertagesstätte in Tiefenbach am Mittwochachmittag geschlossen. Grund ist ein möglicher Kontakt eines Kindes mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Labortest des Kindes wird am Donnerstag ergeben, ob das Kind infiziert ist.