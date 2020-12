Rheinböllen

Das Land soll bei der Reaktivierung der Hunsrückquerbahn für Klarheit sorgen und sich mit dafür einsetzen, dass sowohl finanzielle Mittel des Bundes fließen als auch die Strecke in einen adäquaten Zustand versetzt wird. Dies fordert der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises in einer Resolution, die am Montag beschlossen wurde.