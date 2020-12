Rhein-Hunsrück

Es war keine leichte Entscheidung, die der Kreistag am Montag zu treffen hatte. Nach einer knapp zweistündigen Debatte stand fest: Der Rhein-Hunsrück-Kreis wird die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel nicht übernehmen. Mit großer Mehrheit hat das Gremium am Montag in einer Sondersitzung die Rekommunalisierung abgelehnt.