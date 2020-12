Simmern

Die Kreisstadt will künftig viel grüner werden. Dieses klare Ziel hat sich der Stadtrat gesetzt. Das Programm „Tausende neue Bäume für Simmern“ soll auf Antrag der Fraktionen CDU, die Grünen und SPD umgesetzt werden. Ein Fachbüro soll dabei helfen. „Tausende neue Bäume für Simmern“, das klang in der Sitzungsvorlage zum Stadtrat zunächst „stramm“. Aber hinter der plakativen Zahl stehen ein klarer Wunsch und ein Ziel: Simmern soll deutlich grüner werden, unabhängig davon, wie viele Bäume am Ende wirklich gepflanzt werden.