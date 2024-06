Plus Simmern

Kreisstadt soll grüner und lebendiger werden: Drei Bewerber drängen ins Simmerner Rathaus

i Geisinger will Stadtoberhaupt für alle sein Foto: RZ

Die Bewohner der Kreisstadt Simmern haben am 9. Juni die Qual der Wahl. Geht es dort um die Wahl des Stadtbürgermeisters, stehen ihnen drei Kandidaten zur Auswahl. Der amtierende Bürgermeister Andreas Nikolay steht für eine Wiederwahl zur Verfügung, er trete überparteilich an, wie er sagt. Gegen ihn treten zwei Damen an: Daniela Lukas-von Nievenheim (Grüne) und Astrid Bach (SPD).