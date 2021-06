Die Verwendung von Geldern und Ressourcen war ein Kernanliegen des Kreisausschusses bei seiner jüngsten Sitzung. Am vergangenen Montag wurde in der Aula der Berufsbildenden Schule (BBS) in Simmern in einer Präsenzsitzung nicht nur über einen Verteilungsschlüssel der sogenannten Waldmillion des Kreises diskutiert, sondern auch über allgemeinere Fragen des Umgangs mit Personal. Der Kreisausschuss verabschiedete so unter anderem eine Resolution zur Zukunft von Continental Teves in Rheinböllen.