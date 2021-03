Die Bedeutung der Informationstechnik an Schulen nimmt eine immer größere Bedeutung ein. Der Kreistag hat nun beschlossen, dass die System- und Anwendungsbetreuung in den pädagogischen Netzen der 15 Schulen des Kreises künftig in der Hand des Kreises liegen soll. Der Stellenplan der Verwaltung wird um zwei Stellen erweitert, um Personal für diese IT-Dienstleistung vorhalten zu können. Damit sollen vor allem auch die dafür bislang zuständigen Lehrer an den Schulen entlastet werden.