Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag vor dem Start ins Osterwochenende erwartungsgemäß über der 100er-Marke. Diese wurde an Gründonnerstag überschritten. Nachdem der Wert am Mittwoch noch auf 90,1 gefallen war, stieg er laut Landesuntersuchungsamt am 1. April, 14.10 Uhr, auf 105,7. Im Land fiel er leicht von 113,6 auf 112,6. Am Freitag kletterte der Wert im Kreis dann erneut: auf 110,5 (Stand: 11.10 Uhr). Im Land lag der Wert bei 107,3.