Rhein-Hunsrück

Der Kreis will mehr Geld in die Hand nehmen, um die Arbeit in den Kindertagesstätten zu stärken. Um die Fördergelder des Landes im Bereich des sogenannten Sozialraumbudgets in voller Höhe abrufen zu können, investiert der Kreis auf Beschluss des Kreisausschusses nun mehr als zunächst angedacht gewesen war.