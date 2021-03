Am Montag haben landesweit die kostenfreien Corona-Testungen für alle symptomfreien Bürger begonnen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis stehen bislang vier Apotheken und zwei Arztpraxen als registrierte Anbieter dieser Antigen-Schnelltests zur Verfügung. Sukzessive sollen in den nächsten Tagen Zentren in Boppard, Emmelshausen, Kastellaun und Sohren eröffnet werden.