St. Goar

Mitte September wurde die Kooperation zwischen der Stadt St. Goar und der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung offiziell gefeiert. Dabei wurde ein Workshop angekündigt, der in den Herbstferien und damit noch vor dem offiziellen Beginn der Partnerschaft am 1. Januar 2021 stattfinden sollte. Dieser erste Kreativ-Workshop, der von der Stiftung in Kooperation mit der Stadt St. Goar in der zweiten Herbstferienwoche angeboten und durchgeführt wurde, war ein Erfolg.