Konzerte können wieder stattfinden: Villa Musicas „Burgenklassik“ hat Auftakt auf Burg Rheinfels

Die Inzidenzen sinken. Im Juni dürfen Kulturveranstaltungen auch in Innenräumen wieder stattfinden. Also startet die Landesstiftung Villa Musica ihre Reihe Burgenklassik. Der Auftakt ist in St. Goar. Am Freitag, 4. Juni, wird Burg Rheinfels zur Bühne für romantische Celloklänge, unter anderem von Peter Tschaikowsky. Um 18 und um 20 Uhr spielt der italienische Weltklasse-Cellist Giovanni Gnocchi zusammen mit jungen Streichern aus dem Kreis der Villa Musica-Stipendiaten. Alle Akteure sind internationale Wettbewerbspreisträger, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Darin erklärt sich auch das Prozedere: Musiziert wird selbstverständlich auf Abstand. Auch das Publikum sitzt mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz, wobei der Impfpass oder ein aktueller Corona-Test mitzubringen ist.

„Auch wenn es noch Vorschriften gibt: Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen im ganzen Land und jetzt auf Rheinfels in Kooperation mit der Stadt St. Goar – das ist befreiend“, sagt der künstlerische Direktor der Villa Musica, Alexander Hülshoff. Barbara Harnischfeger, Vorsitzende der Freunde der Villa Musica wird die Gäste begrüßen. Als ehemalige Studioleiterin des SWR in Koblenz ist sie bestens mit den Burgen am Mittelrhein vertraut. Sie schreibt im Vorwort des Programms: „Wir haben seit einem Jahr die Schönheiten unserer Heimat, die Natur, beim Spaziergang oder beim Wandern genossen – sicher so oft wie nie zuvor. Aber wir standen vor geschlossenen Burg- und Schlosstoren. Wie schön, dass wir jetzt wieder rein dürfen und Musik hören können in den imposanten Gemäuern.“

Und so sehen die weiteren Pläne aus: In Braubach auf der Marksburg gibt es ein Burgenklassik-Konzert am Sonntag, 6. Juni, um 18 und um 20 Uhr. Als Teamführer unter den Hochleistungsmusikern der Villa Musica ist der Cellist Trey Lee aus Hongkong zu erleben, den viele für den Lang Lang des Cellos halten. Seinen Bachelor in Economics machte er an der Harvard-University, seinen musikalischen Abschluss in Köln. Für Burgenklassik hat er sich ein reines Dvorák-Programm ausgesucht: Romantische Musik aus Böhmen hoch über dem Rheintal. Die Burgschenke der Marksburg hat einen herrlich klingenden, holzgetäfelten Festsaal. Da kommen die satten Streicherklänge Dvoráks besonders schön zur Geltung.

Auf Schloss Stolzenfels in Koblenz gibt es am Freitag, 11. Juni, um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr sowie in der Kurfürstlichen Burg am Rhein in Boppard am Sonntag, 13. Juni, um 18 und um 20 Uhr unter anderem Beethoven zu hören. Es spielt ein junger Stargeiger aus Prag. Josef Špacek ist Meisterschüler von Itzhak Perlman und hat als Solist so rasant Karriere gemacht, dass er seinen Posten als Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie aufgeben musste. Auf Schloss Stolzenfels spielt er gemeinsam mit jungen Kollegen aus Deutschland und Tschechien. Die Villa Musica pflegt eine Kooperation mit der Tschechischen Kammermusikakademie in Prag, die ein ehemaliger Stipendiat der Villa Musica nach dem rheinland-pfälzischen Vorbild der Exzellenz-Förderung von jungen Klassikprofis gegründet hat.

Karten für alle Burgenklassik-Konzerte gibt es für die Rheinfels bei der Touristinfo St. Goar, Tel. 06741/383, für alle Konzerte bei Villa Musica unter Tel. 06131/925 18 00, unter www.villamusica.de und per E-Mail an info@villamusica.de