Sein Konzept für den Betrieb und die dafür erforderliche umfangreiche Sanierung der Jugendherberge Sargenroth stellte Heinz-Werner Weber, Geschäftsführer des Kastellauner Unternehmens Domoskop, am Montagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Simmern-Rheinböllen vor. Zur Domoskop GmbH gehört das Haus FUNtasie in Kastellaun, ein Jugendgästehaus, das für Klassenfahrten, Feiern, Teamtraining, Seminare und viele Dinge mehr genutzt wird.