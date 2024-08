Plus Oberwesel

Konstituierende Sitzung in Oberwesel: Stadtchef Jan Zimmer ist nun im Amt

Von Ulrike Bletzer

i Der neue Stadtchef, Jan Zimmer, überreicht im Namen des Stadtrats ein Geschenk an seinen Amtsvorgänger Marius Stiehl (links). Foto: Ulrike Bletzer

Ernennung und Vereidigung dauerten zwar ein paar Minuten. Aber: „Die Amtseinführung ist ganz einfach“, erklärte Marius Stiehl. „Ich gebe dir die Hand, und dann nimmst du auf meinem Stuhl Platz.“ Ein bisschen Humor muss schließlich sein, wenn der Stadtbürgermeister von Oberwesel sein Amt an den Nachfolger übergibt: Seit der konstituierenden Sitzung am Montagabend gehört der Platz in der Mitte der Stirnseite im Oberweseler Ratssaal Jan Zimmer.