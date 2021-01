Kommunen erwarten Anstieg der Briefwähler – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Rhein-Hunsrück

In den Verbandsgemeinden des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Stadt Boppard laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl am Sonntag, 14. März, bereits auf Hochtouren. Derzeit rechnen die Verwaltungen zwar mit einer „normalen“ Wahl samt Gang zur Urne. Doch vermutlich wird die Zahl derjenigen, die ihre Stimme per Brief abgeben, deutlich höher sein als sonst. Das vermutet zumindest die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Aus diesem Grund sei auch „höherer Bedarf an Briefwahlunterlagen“ nötig, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung. Damit dieser gedeckt werden kann, „hat die Landeswahlleitung die Beschaffung und Herstellung von Briefwahlunterlagen für alle Stimmberechtigten für die Landtagswahl in Auftrag gegeben“. Eine Besonderheit bei der kommenden Landtagswahl: Die Wahlbriefumschläge sind in der Farbe „orange“ anstatt in „hellrot“ bestellt worden, damit ein Überbedarf, der bei der Landtagswahl nicht benötigt wird, für die Bundestagswahl im September 2021 verwendet werden kann. Doch wie sehen die Vorbereitungen im Kreis aus?