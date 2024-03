Plus Boppard Kommunalwahl 2024 in der Stadt Boppard: Bürger für Boppard stellen sechs Ortsvorsteherkandidaten auf i Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild/Fredrik von Erichsen/dpa Zulegen wollen die Bürger für Boppard (BfB) bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Damit ist die Gruppierung nicht allein, denn mehr Wählerstimmen erhoffen sich alle Parteien. Ob es denn den Bürgern für Boppard gelingt, ihre sechs Mandate im Stadtrat auf zehn zu steigern, werden die Bürger in Boppard entscheiden. Lesezeit: 4 Minuten

Zunächst gilt es vor der Wahl die Hausaufgaben zu erledigen. Und da ist BfB in jüngster Vergangenheit fleißig gewesen und hat für die einzelnen Bopparder Ortsbezirke Frauen und Männer für die Ortsvorsteherwahl bestimmt. Bekannt ist schon länger, dass Philipp Lorinhoven in der Kernstadt seinen Hut in den Ring wirft. Der 36-jährige ...