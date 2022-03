Momentan über Sirenenalarm zu schreiben, geht nicht, ohne an den Krieg in der Ukraine zu denken. Menschen, die von dort zu uns gekommen sind und dies noch in großer Anzahl tun werden, dürften bei jedem Sirenenalarm zusammenzucken. Dem Kriegsgeschehen entronnen, wähnen sie sich von einem Moment auf den anderen wieder mitten in einer Gefahrenzone, wenn in unserer Region eine Sirene aufheult.