Plus Hundheim Kommentar zu besonderem Ehejubiläum in Hundheim: Eine Portion Desillusionierung gehört wohl dazu Das Ehepaar Ingeburg und Erich Franz aus Hundheim feiern am Sonntag, 10. Dezember, ihre Kronjuwelenhochzeit. Sie blicken zurück auf 75 gemeinsame Jahre voller Liebe und Glück. Von Charlotte Krämer-Schick

Ein großes Fragezeichen schwebte über mir, als die Meldung in das Mailpostfach der Redaktion flatterte, dass im Dezember in Hundheim Kronjuwelenhochzeit gefeiert wird. Kronjuwelen? Die kannte ich bisher nur von den Royals im benachbarten Großbritannien. Und Hochzeiten gibt es ja so allerhand: Hölzerne, Veilchen-, Rosen- oder Perlenhochzeit, außer Silberner und ...