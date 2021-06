Kolpingsfamilie startet neues Projekt in Oberwesel: Ehrenamtliche begleiten Senioren im Bus

Mit dem Bus in Oberwesel zum Einkaufen zu fahren, ist gerade für ältere Menschen mit Hürden verbunden. Zahlreiche Verbindungen müssen zuvor erst telefonisch bestellt werden, der ein oder andere blickt beim Fahrplan nicht durch oder traut sich vielleicht auch nicht, die ersten Fahrten allein zu machen. Durch die Corona-Pandemie wurde älteren Menschen eine ganze Zeit lang auch eher davon abgeraten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Folge: Viele Linien abseits des Schülerverkehrs werden schlecht angenommen. So auch die Linie 685, die täglich von St. Goar kommend in Oberwesel hält und ins Gewerbegebiet Tuchscheren weiterfährt, wo es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten gibt.