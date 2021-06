Die deutschen Weinhoheiten sind zum Antrittsbesuch ins Weinanbaugebiet Mittelrhein gereist, um Winzer zu treffen, Weine zu probieren und die Region näher kennenzulernen. Dabei starteten die amtierende deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath und die beiden deutschen Weinprinzessinnen allerdings am Donnerstag an der Lahn in Obernhof und Weinähr, denn auch die dortigen Weinberge und Winzer gehören zum Anbaugebiet Mittelrhein.