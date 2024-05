Plus Oberwesel Königliche Begrüßung am Stadteingang – Julia grüßt vom großformatigen Plakat Von Heidi Becker, Tourist-Information i Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich (rechts) stellt gemeinsam mit Stadtbürgermeister Marius Stiehl (Mitte) und Franziska Schallop, Leiterin der Tourist-Information (links), die neuen Banner vor Foto: Heidi Becker/Tourist-Information Besucher der Stadt Oberwesel werden an den beiden Ortseingängen entlang der B 9 von Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich willkommen geheißen. Lesezeit: 1 Minute

Zwei große Banner schmücken den Straßenrand. Julia Lambrich studierte Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim und arbeitet derzeit im Familienweingut Albert Lambrich in Oberwesel-Dellhofen. Als 53. Mittelrhein-Weinkönigin führt sie zudem einen Teil der Familiengeschichte fort, denn auch ihre Mutter Ute war bereits 1991/92 Mittelrhein-Weinkönigin. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ will das ...