Mittelrhein

Der Vorstoß der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, und der SPD-Kreistagsfraktion, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis die Loreley-Kliniken übernehmen soll, wirft im politischen Raum Fragen auf. Der von SPD-Kreistagsfraktionschef Michael Maurer an Landrat Marlon Bröhr verschickte und an den gesamten Kreistag gerichtete Antrag, wurde am Montag von zwei Fraktionen erwidert. Während die Grünen die Überlegung der SPD unterstützen, sieht die CDU noch einen „erheblichen Klärungsbedarf“.