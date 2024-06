Plus Rhein-Hunsrück

Klinik Boppard kann erst einmal durchatmen: Kreis sagt finanzielle Unterstützung zu

i Damit die Lichter im Bopparder Heilig Geist nicht bald ausgehen, hat der Kreis eine finanzielle Unterstützung zugesagt. Foto: Philipp Lauer

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2024 einen Beschluss gefasst, um die Liquidität und damit die Fortführung des Krankenhauses „Heilig Geist“ in Boppard zu sichern. Das Gremium tat dies hinter verschlossener Tür, denn die Debatte erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.