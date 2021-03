Klimaschutzmanager der VG Kirchberg zieht erste Bilanz – Konzept ist in letzten Zügen

Dass die Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg seit einigen Jahren mehr Strom erzeugt als sie verbraucht, das sei eine super Voraussetzung für einen Klimaschutzmanager wie ihn, sagt Patrik Jung. Seit einem Jahr ist der 30-Jährige in der Kirchberger Verwaltung beschäftigt. Und seither arbeitet er konzentriert an einem Klimaschutzkonzept für die gesamte Kommune. In den kommenden Wochen soll dieses Konzept in den Gremien diskutiert und im Frühjahr bereits im Rat der Verbandsgemeinde beraten und abgesegnet werden. Und darin spielt nicht nur die Stromerzeugung eine wichtige Rolle, verrät Jung.